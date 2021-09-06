На Сумщине 28 школ перейдут на дистанционное обучение (список)

Перечень заведений, в которых вакцинированы менее 80% работников, сегодня, 22 сентября, опубликовали на сайте Сумской облгосадминистрации:
- Путивльское УВО: гимназия - учреждение дошкольного образования (центр развития ребенка);
- Конотопская гимназия;
- Конотопская специализированная школа I-III ступеней №12;
- Быстрицкая гимназия Кролевецкого городского совета;
- Локнянська начальная школа Кролевецкого городского совета;
- Добротовская гимназия Кролевецкого городского совета;
- Опорное заведение «Мутинский лицей № 3»;
- Обтовский лицей Кролевецкого городского совета;
- Тулиголовский лицей Кролевецкого городского совета;
- Спасский лицей Кролевецкого городского совета;
- Ярославецкая начальная школа Кролевецкого городского совета;
- Ахтырская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5 имени Р.К.Рапия;
- Роменская общеобразовательная школа I-III ступенив№10;
- Косовщинский ЗЗСО им. Леси Украинки I-III ступеней Степановского поселкового совета;
- Опорное заведение Верхнесыроватская специализированная школа I-III ступеней;
- Коммунальное учреждение Сумского областного совета «Лебединская специальная школа»;
- Государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко;
- Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №1;
- Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №2;
- Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №3;
- Глуховский УВК: школа - дошкольное учебное заведение I степени №5;
- Глуховская общеобразоват школа I-III ступеней №6;
- Некрасовский УВК: школа - дошкольное учебное заведение I-III ступеней Глуховского городского совета;
- Дунаецкий УВК: школа - дошкольное учебное заведение I-III ступеней;
- Баницкий УВК: общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение Глуховского городского совета;
- Шосткинская гимназия;
- Шосткинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 7;
- Старогутский УВК ООШ I-III ступеней дошкольное учебное заведение.
Всего на Сумщине 378 учреждений общего среднего образования.
В Сумах все школы и садики будут работать в обычном режиме в условиях «желтой» карантинной зоны, сообщила заместитель начальника городского управления образования Елена Назаренко, пишет Суспільне.
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