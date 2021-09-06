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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 28 школ перейдут на дистанционное обучение (список)

28 школ Сумщины должны перейти на дистанционное обучение с 23 сентября, когда в Украине начнут действовать правила «желтой» карантинной зоны.

Перечень заведений, в которых вакцинированы менее 80% работников, сегодня, 22 сентября, опубликовали на сайте Сумской облгосадминистрации:

- Путивльское УВО: гимназия - учреждение дошкольного образования (центр развития ребенка);

- Конотопская гимназия;

- Конотопская специализированная школа I-III ступеней №12;

- Быстрицкая гимназия Кролевецкого городского совета;

- Локнянська начальная школа Кролевецкого городского совета;

- Добротовская гимназия Кролевецкого городского совета;

- Опорное заведение «Мутинский лицей № 3»;

- Обтовский лицей Кролевецкого городского совета;

- Тулиголовский лицей Кролевецкого городского совета;

- Спасский лицей Кролевецкого городского совета;

- Ярославецкая начальная школа Кролевецкого городского совета;

- Ахтырская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5 имени Р.К.Рапия;

- Роменская общеобразовательная школа I-III ступенив№10;

- Косовщинский ЗЗСО им. Леси Украинки I-III ступеней Степановского поселкового совета;

- Опорное заведение Верхнесыроватская специализированная школа I-III ступеней;

- Коммунальное учреждение Сумского областного совета «Лебединская специальная школа»;

- Государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко;

- Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №1;

- Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №2;

- Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №3;

- Глуховский УВК: школа - дошкольное учебное заведение I степени №5;

- Глуховская общеобразоват школа I-III ступеней №6;

- Некрасовский УВК: школа - дошкольное учебное заведение I-III ступеней Глуховского городского совета;

- Дунаецкий УВК: школа - дошкольное учебное заведение I-III ступеней;

- Баницкий УВК: общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение Глуховского городского совета;

- Шосткинская гимназия;

- Шосткинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 7;

- Старогутский УВК ООШ I-III ступеней дошкольное учебное заведение.

Всего на Сумщине 378 учреждений общего среднего образования.

В Сумах все школы и садики будут работать в обычном режиме в условиях «желтой» карантинной зоны, сообщила заместитель начальника городского управления образования Елена Назаренко, пишет Суспільне.

Общество Карантин Школы
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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