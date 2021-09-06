На Сумщине 28 школ перейдут на дистанционное обучение (список) 28 школ Сумщины должны перейти на дистанционное обучение с 23 сентября, когда в Украине начнут действовать правила «желтой» карантинной зоны.

Перечень заведений, в которых вакцинированы менее 80% работников, сегодня, 22 сентября, опубликовали на сайте Сумской облгосадминистрации: - Путивльское УВО: гимназия - учреждение дошкольного образования (центр развития ребенка); - Конотопская гимназия; - Конотопская специализированная школа I-III ступеней №12; - Быстрицкая гимназия Кролевецкого городского совета; - Локнянська начальная школа Кролевецкого городского совета; - Добротовская гимназия Кролевецкого городского совета; - Опорное заведение «Мутинский лицей № 3»; - Обтовский лицей Кролевецкого городского совета; - Тулиголовский лицей Кролевецкого городского совета; - Спасский лицей Кролевецкого городского совета; - Ярославецкая начальная школа Кролевецкого городского совета; - Ахтырская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5 имени Р.К.Рапия; - Роменская общеобразовательная школа I-III ступенив№10; - Косовщинский ЗЗСО им. Леси Украинки I-III ступеней Степановского поселкового совета; - Опорное заведение Верхнесыроватская специализированная школа I-III ступеней; - Коммунальное учреждение Сумского областного совета «Лебединская специальная школа»; - Государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко; - Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №1; - Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №2; - Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №3; - Глуховский УВК: школа - дошкольное учебное заведение I степени №5; - Глуховская общеобразоват школа I-III ступеней №6; - Некрасовский УВК: школа - дошкольное учебное заведение I-III ступеней Глуховского городского совета; - Дунаецкий УВК: школа - дошкольное учебное заведение I-III ступеней; - Баницкий УВК: общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение Глуховского городского совета; - Шосткинская гимназия; - Шосткинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 7; - Старогутский УВК ООШ I-III ступеней дошкольное учебное заведение. Всего на Сумщине 378 учреждений общего среднего образования. В Сумах все школы и садики будут работать в обычном режиме в условиях «желтой» карантинной зоны, сообщила заместитель начальника городского управления образования Елена Назаренко, пишет Суспільне.