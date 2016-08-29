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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:27123

На Сумщине грибами отравились трое детей

За прошедшие дни трое детей на Сумщине попали в больницы, отравившись грибами.

В Сумах, отведав блюдо с грибами, в больницу попала 5-летняя девочка. А вот в Шосткинском районе от отравления грибами пострадали двое братьев, 7-и 11-ти лет. Ребята, возвращаясь из школы, собрали неизвестных грибов, приготовить и съели их. После чего с пищевым отравлением попали в больницу. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное, сообщает полиция Сумщины.

Право Отравление грибами
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