На Сумщине грибами отравились трое детей

В Сумах, отведав блюдо с грибами, в больницу попала 5-летняя девочка. А вот в Шосткинском районе от отравления грибами пострадали двое братьев, 7-и 11-ти лет. Ребята, возвращаясь из школы, собрали неизвестных грибов, приготовить и съели их. После чего с пищевым отравлением попали в больницу. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное, сообщает полиция Сумщины.
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