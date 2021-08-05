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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:47292

Легкоатлетка с Сумщины выиграла чемпионат Украины

21-22 сентября в Житомире проходил командный чемпионат Украины по четырехборью в легкой атлетике.

На дорожки и в сектора местного стадиона вышли юноши и девушки 2008-2009 г.р.

В личном первенстве лучшей среди всех девушек стала ахтырчанка Мария Нестеренко, которая набрала 255 очков. Пятым среди юношей завершил соревнования Артем Крощенко – 260 очков.

В общем зачете среди областей Сумщина заняла 7-е место. Ахтырская ДЮСШ заняла 9-е место среди 22 спортшкол, СДЮШОР им. Голуб ничего – 7-й среди 8 СДЮШОР.

Спорт Легкая атлетика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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