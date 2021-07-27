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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:01314

В Сумах в детском парке «Сказка» хотят срубить 26 деревьев

Департамент инфраструктуры просит депутатов горсовета выделить 190 тыс. грн. на удаление деревьев в детском парке «Сказка».

По информации и.о. директора департамента Александра Кисиля, на уход за зелеными насаждениями в детском парке (обрезка крон деревьев и кустов, удаление аварийных деревьев) в текущем году бюджетом предусмотрено всего 10 тыс. грн, пишет Ваш шанс.

Между тем, на сегодня коммунальщики насчитали в парке целых 26 аварийных тополей, которые нужно срочно удалить. Поэтому департамент просит снять необходимую сумму с реконструкции детского парка «Сказка» (в этом году там все равно никакие работы не проводятся) и направить ее на вырубку деревьев.

Что ж, возможно, планово-бюджетная депутатская комиссия горсовета и проголосует за этот вопрос, так как он не требует выделения дополнительного финансирования из бюджета. Возможно даже, что эти 26 деревьев действительно аварийные (ведь большинство тополей в парке и правда старые). Но все равно не может не беспокоить тот факт, что в последнее время вырубка деревьев в «Сказке» проводится гораздо интенсивнее, чем посадка новых (если она вообще проводится). Следует еще прибавить сюда модную нынче у коммунальщиков так называемую омолаживающую обрезку крон, после которой несчастные деревья несколько лет печально выглядят и не дают никакой тени.

Такими темпами в ближайшем будущем детский парк будет «радовать» своих посетителей, в основном, раскаленной плиткой, а за аттракционы, расположенные в тени, будут брать дополнительную плату…

 
Общество Вырубка деревьев Детский парк
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