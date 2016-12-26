В Сумах будут судить фальшивомонетчика

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и 17 сентября направлено в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который по предварительному сговору с сообщниками занимался незаконным оборотом поддельной иностранной валюты в особо крупном размере (ч. 2 и ч. 3 ст. 199 УК Украины).
По данным следствия, обвиняемый от сообщников получал фальшивые средства высокого качества, которые в дальнейшем реализовывал по всей территории Украины. Поддельные 100 долларов США он продавал за 37 настоящих долларов США. Задержали мужчину 14 июня 2021 года во время сбыта фальшивых средств в сумме 10 тыс. долларов США. Во время обыска в автомобиле задержанного и по месту его жительства обнаружено и изъято еще 25 300 поддельных долларов США.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Сумского районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры. В настоящее время личности сообщников обвиняемого устанавливаются.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Сумской области СБУ разоблачила группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты....
По словам мужчины, он даже не догадывался, что пытается обменять на гривны фальшивую купюру....
Сотрудники управления полиции охраны задержали сумчанку, которая находясь в помещении строительного гипермаркета на улице Героев Крут пыталась рассчитаться поддельной купюрой....
За первые дни февраля работники полиции Сум зафиксировали две попытки сбыта фальшивых денежных купюр....
26-летний молодой человек пытался продать жителю Киевской области 300 долларов США, которые вызвали сомнение....