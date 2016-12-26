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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:51472

В Сумах будут судить фальшивомонетчика

За незаконный сбыт поддельных долларов США в особо крупном размере будут судить сумчанина.

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и 17 сентября направлено в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который по предварительному сговору с сообщниками занимался незаконным оборотом поддельной иностранной валюты в особо крупном размере (ч. 2 и ч. 3 ст. 199 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый от сообщников получал фальшивые средства высокого качества, которые в дальнейшем реализовывал по всей территории Украины. Поддельные 100 долларов США он продавал за 37 настоящих долларов США. Задержали мужчину 14 июня 2021 года во время сбыта фальшивых средств в сумме 10 тыс. долларов США. Во время обыска в автомобиле задержанного и по месту его жительства обнаружено и изъято еще 25 300 поддельных долларов США.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Сумского районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры. В настоящее время личности сообщников обвиняемого устанавливаются.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Фальшивые деньги
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