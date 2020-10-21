В Сумах СБУ поймала фальшивомонетчиков, которые ежемесячно сбывали до 50 тыс. долларов США В Сумской области СБУ разоблачила группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты.

По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами выступили семь жителей Сумщины, большинство из которых - с криминальным прошлым.

Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах.

Установлено, что большинство поддельных купюр идентифицируется как фальшивка устройствами для проверки денег.

Оперативники СБУ задокументировали, что группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял около 50 000 долларов США, которые продавали по 45% номинальной стоимости.

Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы по ст. 208 УПК Украины во время очередной реализации партии фальшивых денег, которая составила 35 000 поддельных долларов США.

Также в ходе санкционированных обысков по месту жительства у фигурантов изъяли:

- травматическое оружие без разрешительных документов,

- 400 боевых патронов.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам группировки.

Продолжаются следственные действия по установлению и блокировки источников нелегального поступления поддельной валюты.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.