По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами выступили семь жителей Сумщины, большинство из которых - с криминальным прошлым.
Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах.
Установлено, что большинство поддельных купюр идентифицируется как фальшивка устройствами для проверки денег.
Оперативники СБУ задокументировали, что группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял около 50 000 долларов США, которые продавали по 45% номинальной стоимости.
Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы по ст. 208 УПК Украины во время очередной реализации партии фальшивых денег, которая составила 35 000 поддельных долларов США.
Также в ходе санкционированных обысков по месту жительства у фигурантов изъяли:
- травматическое оружие без разрешительных документов,
- 400 боевых патронов.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам группировки.
Продолжаются следственные действия по установлению и блокировки источников нелегального поступления поддельной валюты.
Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.
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