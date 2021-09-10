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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:35228

В Глухове мотоциклист врезался в дерево

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, во время которого травмировался мотоциклист.

Происшествие произошло 16 сентября в городе Глухов. Предварительно, водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Спасской в Глухове поступило в полицию от случайного свидетеля. На указанное место немедленно была направлена группа реагирования патрульной полиции. Как установили правоохранители, 23-летний житель Конотопского района, управляя мотоциклом «Lifan», выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в Глуховскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии. Предварительно, водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения. В полиции Глухова по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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