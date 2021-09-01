Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 18 сентября, будет наблюдаться переменная облачность, ночью дождь, днем значительный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 10-12 °С тепла, днем - 13-15 °С.
На следующий день, 19 сентября, значительные дожди и возможна гроза. Температура воздуха ночью 10-15 °С тепла, днем 13-18 °С.
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