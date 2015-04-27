На Сумщине планируют построить Центр реабилитации с крытым манежем для занятий иппотерапией В с. Рыбцы Сумского района планируют построить Центр реабилитации с крытым оталиваемым манежем для занятий иппотерапией.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время торжеств по случаю Дня открытых дверей в Сумском областном центре комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью, который состоялся на базе структурного подразделения центра в с. Рыбцы.

Приветствуя воспитанников и коллектив центра с Днем открытых дверей, Дмитрий Живицкий отметил, что его с этим центром объединяет общая мечта.

По его словам, здесь запланировано реконструировать здания отделения центра, для того, чтобы сделать помещение для реабилитации детей и людей с инвалидностью, чтобы были массажные специальные кабинеты, и полноценный центр иппотерапии - крытый отапливаемый манеж, где можно было бы комфортно заниматься с лошадьми и летом, и зимой. И отдельно необходимо будет сделать благоустройство территории, проект под будущий центр делается уже сегодня за счет спонсорских средств.

«Мы планируем вложить сюда субвенции на социально-экономическое развитие, также хотим проект подать в Минрегион на финансирование за счет средств ГФРР. Также будут средства местных громад, средства областного бюджета, спонсорские средства».