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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:32403

У Сумах презентують тритомник «Хроніка війни 2014-2020»

Презентація тритомника «Хроніка війни 2014-2020» пройде 17 вересня о 16:00 в конгрес-центр СумДУ, аудиторія 118.

Російсько-українська війна день за днем. До видання увійшли уривки з книг 20 авторів. Один із них сумчанин. Буде цікаво.

Досуг Презентация книги
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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