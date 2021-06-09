У Сумах презентують тритомник «Хроніка війни 2014-2020» Презентація тритомника «Хроніка війни 2014-2020» пройде 17 вересня о 16:00 в конгрес-центр СумДУ, аудиторія 118.

Російсько-українська війна день за днем. До видання увійшли уривки з книг 20 авторів. Один із них сумчанин. Буде цікаво.