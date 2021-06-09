У Сумах презентують тритомник «Хроніка війни 2014-2020»

Російсько-українська війна день за днем. До видання увійшли уривки з книг 20 авторів. Один із них сумчанин. Буде цікаво.
Нове видання «Долі: сумські перехрестя» – це яскраві історії про наших неймовірних земляків....
У приміщенні центральної міської бібліотеки ім. Т. Шевченка відбулась презентація книги місцевої письменниці Оксани ОСНАЧ «Держатель козацького скарбу»....
Автором-упорядником книги є голова Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олег КОРНІЄНКО....
Книгарня «Є» запрошує на автограф-сесію письменника Владислава Івченка з нагоди виходу нової книжки «Три битви з Левіафаном»....
Книгарня «Є» запрошує на автограф-сесію письменника Владислава Івченка з нагоди виходу нової книжки «Три битви з Левіафаном»....