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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание соломы

16 сентября в 2:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании соломы в тюках на поле вблизи с. Казацкое, что на Конотопщине.

Звонил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на открытой территории. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Казацкое.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено солому в тюках, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на еще один рядом расположенный стог соломы.

В 6:15 возгорание локализовали, а в 6:45 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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