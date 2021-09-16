На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание соломы 16 сентября в 2:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании соломы в тюках на поле вблизи с. Казацкое, что на Конотопщине.

Звонил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на открытой территории. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Казацкое.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено солому в тюках, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на еще один рядом расположенный стог соломы.

В 6:15 возгорание локализовали, а в 6:45 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.