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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22261

В Сумах ищут пропавшего мужчину

Мищенко Дмитрий, 40 лет, 3 сентября 2021 года вышел из дома по адресу: г. Сумы, ул. Котляревского, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза каре-зеленые, волосы короткие.

Был одет: темные джинсы, белые кроссовки, тонкий свитер светлого цвета, легкая ветровка темного цвета.

Особые приметы: на левой руке между запястьем и локтем татуировка в виде двух масок.

При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Право Пропал без вести
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