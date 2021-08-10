В Сумах ищут пропавшего мужчину

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза каре-зеленые, волосы короткие.
Был одет: темные джинсы, белые кроссовки, тонкий свитер светлого цвета, легкая ветровка темного цвета.
Особые приметы: на левой руке между запястьем и локтем татуировка в виде двух масок.
При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
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