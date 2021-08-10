В Сумах ищут пропавшего мужчину Мищенко Дмитрий, 40 лет, 3 сентября 2021 года вышел из дома по адресу: г. Сумы, ул. Котляревского, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза каре-зеленые, волосы короткие. Был одет: темные джинсы, белые кроссовки, тонкий свитер светлого цвета, легкая ветровка темного цвета. Особые приметы: на левой руке между запястьем и локтем татуировка в виде двух масок. При наличии информации звоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.