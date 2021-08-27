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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відбудеться Всеукраїнський марш за тварин

5 вересня, о 12:00 на площі Незалежності в Сумах відбудеться Всеукраїнський марш за тварин. Закликаємо всіх небайдужих громадян прийти і підтримати цю ініціативу, адже це надзвичайно важлива подія у сфері зоозахисної діяльності.

На жаль, на сьогоднішній день в Україні немає реального контролю за дотриманням прав тварин, покарання за жорстоке поводження залишається лише статтею Кримінального кодексу, а експлуатація та байдужість процвітають. Тварини не можуть захистити себе самостійно, тому ми виходимо на марш, щоб відстоювати гуманність у нашому суспільстві.

У Сумах багато активних зооволонтерів, які присвячують увесь свій вільний час порятунку бездомних тварин, а також небайдужих громадян, які в міру своїх можливостей підтримують зооволонтерську діяльність. Всеукраїнський марш за тварин - це реальний шанс змінити ситуацію на державному рівні.

Не будьте байдужими, приходьте на площу Незалежності 5 вересня, щоб зупинити жорстокість та знущання з тварин!

 
Общество
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