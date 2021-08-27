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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:31140

В Сумах вспомнили 17 бойцов, погибших 7 лет назад под российским «Смерчем»

Сегодня, 3 сентября, исполняется седьмая годовщина, как Сумщина потеряла 17 защитников.

Они погибли в результате ракетного обстрела с территории Российской Федерации 3 сентября 2014 года в районе населенного пункта Перемога Луганской области от вражеских «Смерчей».

Военный комиссар Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Алексей Сироштан и заместитель военного комиссара по морально-психологического обеспечения - начальник отдела морально-психологического обеспечения и связей с общественностью Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Евгений Варламов после проведения панихиды по погибшим на Аллее Славы центрального городского кладбища и во время митинга-реквиема возле памятного знака «Колокол памяти» погибшим военнослужащим 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского, возложением цветов почтили память героев, отдавших свои жизни за независимость Украины.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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