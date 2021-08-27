В Сумах вспомнили 17 бойцов, погибших 7 лет назад под российским «Смерчем» Сегодня, 3 сентября, исполняется седьмая годовщина, как Сумщина потеряла 17 защитников.

Они погибли в результате ракетного обстрела с территории Российской Федерации 3 сентября 2014 года в районе населенного пункта Перемога Луганской области от вражеских «Смерчей».

Военный комиссар Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Алексей Сироштан и заместитель военного комиссара по морально-психологического обеспечения - начальник отдела морально-психологического обеспечения и связей с общественностью Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Евгений Варламов после проведения панихиды по погибшим на Аллее Славы центрального городского кладбища и во время митинга-реквиема возле памятного знака «Колокол памяти» погибшим военнослужащим 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского, возложением цветов почтили память героев, отдавших свои жизни за независимость Украины.