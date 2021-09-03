На Сумщине еще 71 случай заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности) На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 71 человека.

По состоянию на 3 сентября 2021 за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79569 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1356 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

COVID-19 подтвердили у 71 человека (Конотопский р-н - 15, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 14, Сумской р-н – 27, Шосткинский р-н - 12). В том числе в Сумах 22.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77606 человек, из них за минувшие сутки - 41 (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 5, Сумской р-н - 16, Шосткинский р-н - 8 ). В Сумах - 14.