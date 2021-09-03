Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:56804

На Сумщине еще 71 случай заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 71 человека.

По состоянию на 3 сентября 2021 за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79569 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1356 летальных случаев, за прошедшие сутки - 1 (Сумской р-н - 1).

COVID-19 подтвердили у 71 человека (Конотопский р-н - 15, Ахтырский р-н - 3, Роменский р-н - 14, Сумской р-н – 27, Шосткинский р-н - 12). В том числе в Сумах 22.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77606 человек, из них за минувшие сутки - 41 (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 5, Сумской р-н - 16, Шосткинский р-н - 8 ). В Сумах - 14.

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Украина на пороге введения карантина
Сегодня 09:50

Украина на пороге введения карантина

В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-19. В частности, количество новых случаев за неделю выросла на четверть, и два дня подряд...

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 53 человек
Вчера 09:16

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 53 человек

COVID-19 подтвердили у 53 человек (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 13, Роменский р-н - 4, Сумской р-н –...

На Сумщине 43 новых случая COVID-19: подробности
01.09.2021 09:01

На Сумщине 43 новых случая COVID-19: подробности

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек...

На Сумщине 43 новых случая COVID-19
01.09.2021 08:45

На Сумщине 43 новых случая COVID-19

За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2 075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей...

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 25 человек
31.08.2021 08:48

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 25 человек

COVID-19 подтвердили у 25 человек (Ахтырский р-н - 7, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 12, Шосткинский р-н -...

Новости

У програмі святкування Дня міста відбулися зміни
Сегодня 10:53
На Сумщине еще 71 случай заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:56
Зафіксуйте ціну на електроенергію: ТОВ «Сумигаз Збут» пропонує новий вигідний тариф для малого та середнього бізнесу
Вчера 11:31
На Сумщине будут судить нелегального лесоруба
Сегодня 11:09
На Сумщине легковушка перевернулась в кювете: водитель в больнице
Сегодня 10:08
Украина на пороге введения карантина
Сегодня 09:50
Сумчан запрошують на тревел-вечірку
Сегодня 09:13
Сумчанин стал чемпионом Эстонии
Сегодня 08:45
На Сумщині відкрили четверте приймальне відділення лікарні за програмою Президента України «Велике будівництво»
Сегодня 08:43
Сумський театр дітей та юнацтва запрошує на відкриття нового сезону
Сегодня 08:00
На Сумщине дали 12 лет за убийство иностранца и покушения на убийство шосткинца
Вчера 19:01
Конотопчанки сыграли за Суперкубок Украины
Вчера 18:15
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.