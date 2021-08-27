Украина на пороге введения карантина В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-19. В частности, количество новых случаев за неделю выросла на четверть, и два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для «зеленой» зоны 4%.

Поэтому введение усиленных карантина вероятно в первой половине сентября.

«Текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему растет - каждая пятая «ковидная» реанимационная койка занята пациентами, на 14% заняты койки «с кислородом». Суточная смертность также возросла и в среднем составляет 38 человек в сутки (наполовину больше против прошлой неделе)», - отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По ситуации в мире, то Европа продолжила удерживать максимальные значения заболеваемости. На самом высоком уровне текущей волны стабилизируется Северная Америка.