Украина на пороге введения карантина

Поэтому введение усиленных карантина вероятно в первой половине сентября.
«Текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему растет - каждая пятая «ковидная» реанимационная койка занята пациентами, на 14% заняты койки «с кислородом». Суточная смертность также возросла и в среднем составляет 38 человек в сутки (наполовину больше против прошлой неделе)», - отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
По ситуации в мире, то Европа продолжила удерживать максимальные значения заболеваемости. На самом высоком уровне текущей волны стабилизируется Северная Америка.
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