Сумской суд оставил без изменений приговор лицам, державшим в страхе жителей соседней области Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор членам преступной группы, которые в Полтавской области совершили ряд разбоев и умышленное убийство.

В течение нескольких месяцев четверо мужчин, двое из которых граждане Грузии, остальные - Украины и Азербайджана, держали в страхе жителей Полтавской области. Врываясь в дома потерпевших и применяя к ним угрозы, физическое насилие, опасное для жизни и здоровья, они завладевали их имуществом. Забирали у граждан от карманных фонариков, орденов и медалей до телефонов, бытовой техники, денежных средств и даже пневматического оружия. Правоохранителям удалось установить причастность лиц к 9 эпизодам разбойного нападения, во время одного из которых преступной группой был убит знакомый потерпевших.

Киевский районный суд Полтавы признал обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц и соединенный с проникновением в жилище), ч. 2 и ч.3 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц и с проникновением в жилище), ст. 257 УК Украины (бандитизм), п.9 ч.2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное с целью сокрытия преступления) и в зависимости от роли каждого из них установил наказание в виде лишения свободы от 9 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ни сторона обвинения, ни защиты не согласилась с приговором суда первой инстанции в части назначенного наказания. В частности, прокурор настаивал на отмене приговора местного суда для одного из обвиняемых в связи с несоответствием назначенного ему срока заключения степени тяжести совершенных им уголовных преступлений. Что касается позиции самих обвиняемых и их защитников, то в свою очередь участники дела просили коллегию судей Сумского апелляционного суда или отменить приговор полтавского суда и назначить новое судебное рассмотрение, или смягчить назначенное им наказание.

Рассмотрев материалы дела, Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, поскольку его выводы о доказанности вины всех четверых обвиняемых в совершении инкриминируемых им преступлений, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами, которые были полно и всесторонне исследованы и правильно оценены судом первой инстанции.