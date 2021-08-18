Сумскому гидрометеоцентру - 70 лет 70 лет назад в Сумах было создано гидрометбюро.

1 сентября по праву можно считать днем рождения Сумского областного центра по гидрометеорологии. Именно в этот день в далеком 1951 году было организовано Сумское гидрометбюро IV разряда с руководителем Лукьяненко Александром Николаевичем, с 1972 года руководителем был Волик Василий Дмитриевич. До этого, с декабря 1945 существовал только отдел агрометслужбы при Сумском земельном управлении.

Важными этапами в жизни учреждения было создание лаборатории наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, в 1977 году руководителем которой была Козлова Нила Владимировна, а с 1994 года стала Мовчан Елена Ивановна.

В 1985 году гидрометбюро было реорганизовано в гидрометеорологической обсерватории, была создана синоптическая группа и аппаратная связи. В 1988 году обсерватория - в Сумской областной центр по гидрометеорологии, с 1982 года начальником была Кравченко Зинаида Филипповна.

В 2011 году Сумской областной центр по гидрометеорологии перешел из подчинения Министерства охраны окружающей природной среды в Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций. С 2012 года учреждение возглавляет Пономарев Александр Николаевич.