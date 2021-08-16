На Сумщине сбили 12-летнюю велосипедистку Происшествие произошло 30 августа, около 9:00 часов, на одной из улиц города Бурынь.

Как предварительно установили работники полиции, 57-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ГАЗ, допустил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате наезда 12-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована в Конотопскую центральную районную больницу.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.