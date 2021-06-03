На Сумщине украли 180 тыс. грн на ремонте сельской школы Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Роменской окружной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, который путем служебной подделки завладел бюджетными средствами при ремонте школы (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, в соответствии с заключенным с отделом образования договора указанное общество выполняло капитальный ремонт крыши главного корпуса и капитальный ремонт по утеплению ограждающих конструкций здания Вильшанской общеобразовательной школы. Достоверно зная о фактическом объеме выполненных работ, директор предприятия внес в официальные документы ложные сведения. В частности, завысил объем выполненных работ и стоимость использованных материалов. Согласно заключению экспертов таким образом директор предприятия завладел бюджетными средствами в размере почти 180 тыс. грн.

Досудебное расследование проводится следователями Роменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.