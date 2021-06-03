По данным следствия, в соответствии с заключенным с отделом образования договора указанное общество выполняло капитальный ремонт крыши главного корпуса и капитальный ремонт по утеплению ограждающих конструкций здания Вильшанской общеобразовательной школы. Достоверно зная о фактическом объеме выполненных работ, директор предприятия внес в официальные документы ложные сведения. В частности, завысил объем выполненных работ и стоимость использованных материалов. Согласно заключению экспертов таким образом директор предприятия завладел бюджетными средствами в размере почти 180 тыс. грн.
Досудебное расследование проводится следователями Роменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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