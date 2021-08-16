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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:54160

Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет на Кубок Украины

Сегодня, 31 августа, пройдут игры третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

Липоводолинский «Альянс» сыграет в Чернигове против местного одноименного клуба. Начало матча в 17.00.

«Чернигов» в предыдущем раунде в гостях обыграл «Чайку» (Петропавловская Борщаговка) 1:1 (5-3 по пен.). «Альянс» дома обыграл ФК «Краматорск» 2:1.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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