В Сумах из-за погодных условий возможны перебои с водоснабжением В связи с погодными условиями из-за срабатывания молниезащиты на объектах Лучанской, Лепеховской, Ново-Оболонской и Токаревской насосных станций происходит их кратковременное обесточивание.

Так, сегодня в 9:25 и 11:00 состоялись кратковременные остановки Лучанского, Ново-Оболонского, Лепеховского и Токаревского водозаборов. В 9:30 и в 11:10 все объекты предприятия возобновили работу. Однако из-за погодных условий и кратковременных обесточиваний объектов водоканала в течение дня в городе возможны перебоях с водоснабжением, сообщает КП «Горводоканал».