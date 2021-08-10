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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:58507

В Сумах из-за погодных условий возможны перебои с водоснабжением

В связи с погодными условиями из-за срабатывания молниезащиты на объектах Лучанской, Лепеховской, Ново-Оболонской и Токаревской насосных станций происходит их кратковременное обесточивание.

Так, сегодня в 9:25 и 11:00 состоялись кратковременные остановки Лучанского, Ново-Оболонского, Лепеховского и Токаревского водозаборов.

В 9:30 и в 11:10 все объекты предприятия возобновили работу. Однако из-за погодных условий и кратковременных обесточиваний объектов водоканала в течение дня в городе возможны перебоях с водоснабжением, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
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