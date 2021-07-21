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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:14294

Получила ответ петиция сумчан о поливе города в жару

Спустя две недели после срока и после спада жары, наконец, получила ответ петиция сумчанина Валерия Осадченко «Полив в жару города Сумы».

«В цивилизованных, европейских странах, как и раньше у нас в старые, добрые времена г. Сумы поливался из специализированных машин (поливалок) не только в жаркую погоду, но и просто для создания чистоты и из-за заботы об окружающей среде и главное о людях!!!

Прошу рассмотреть возможность и вернуться к этой человечной, цивилизованной практике в нашем городе Сумы и ежедневно поливать в жаркую погоду дороги, тротуары и деревья. Это положительно скажется на городском климате и здоровье сумчан!», - писал автор петиции.

Ответ от городских властей традиционный и максимально забюрократизированный: «Денег нет, но вы держитесь», а мы может быть подумаем.

Полный текст:

«По результатам рассмотрения Вашей электронной петиции "Полив в жару города Сумы", размещенной на портале "Единая система местных птицей" (https://petition.e-dem.ua/sumy/Petition/View/2605), сообщаем следующее.

Из электронной петиции следует, что жители хотят осуществлять в летний период полив дорог и тротуаров по г. Сумы.

Информируем, что в соответствии с решением Сумского городского совета от 24.12.2020 №62-МР "О бюджете Сумской городской территориальной общины на 2021" (с изменениями) для Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета предусмотрены расходы на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений.

Вместе с тем, к сожалению, в связи с ограниченными лимитами финансирования пока принятие предложенных Вами мероприятий не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, предоставленное Вами предложение учтено департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета и будет обработано в следующем бюджетном периоде при условии надлежащего финансирования».

Общество Петиция Полив
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