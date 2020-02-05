У Ромнах відкрили меморіальну дошку уродженцю міста, члену ОУН Леоніду Полтаві В 1709 році предок Полтави, з роду Енсенів, прийшов зі шведським королем Карлом воювати проти москалів.

У славному Ромні провели конференцію та відкрили меморіальну дошку великому Леоніду Полтаві.

Про це у себе на сторінці у ФБ написав відомий в націоналістичному русі діяч Віктор Рог, пише Останній Бастіон.

“Це було правильно”, - лаконічно прокоментував він.

Нагадаємо, що Леонід Полтава народився 24 серпня 1921 року на Полтавщині, в історичних Ромнах (в той час Ромни належали до Полтавської обл.), які бачили гетьмана Мазепу та шведського короля Карла, вчився в Полтаві, Ніжинському педагогічному ліцеї.

В часи 2 світової війни Леонід Полтава належав до підпілля ОУН, а згодом як гастарбайтера його вивезли до Німеччини... Наступні роки життя він проживав у США.

Леонід Полтава, що цікаво, мав і шведські коріння. Один з його предків походив з роду Єнсенів.

Саме в часи відомої Полтавської битви 1709 року його далекий предок у спілці з українськими вояками гетьмана Мазепи воював за волю України, а після поразки українців уже не повернувся до Швеції, а лишився тут.

Нагадаємо також, що місто Ромни довший час належало до Полтавщини.

А в добу козацтва були сотенним містом, з 1714 року місто входило до Лубенського, а якийсь час до Миргородського козацьких полків.