У Ромнах відкрили меморіальну дошку уродженцю міста, члену ОУН Леоніду Полтаві

У славному Ромні провели конференцію та відкрили меморіальну дошку великому Леоніду Полтаві.
Про це у себе на сторінці у ФБ написав відомий в націоналістичному русі діяч Віктор Рог, пише Останній Бастіон.
“Це було правильно”, - лаконічно прокоментував він.
Нагадаємо, що Леонід Полтава народився 24 серпня 1921 року на Полтавщині, в історичних Ромнах (в той час Ромни належали до Полтавської обл.), які бачили гетьмана Мазепу та шведського короля Карла, вчився в Полтаві, Ніжинському педагогічному ліцеї.
В часи 2 світової війни Леонід Полтава належав до підпілля ОУН, а згодом як гастарбайтера його вивезли до Німеччини... Наступні роки життя він проживав у США.
Леонід Полтава, що цікаво, мав і шведські коріння. Один з його предків походив з роду Єнсенів.
Саме в часи відомої Полтавської битви 1709 року його далекий предок у спілці з українськими вояками гетьмана Мазепи воював за волю України, а після поразки українців уже не повернувся до Швеції, а лишився тут.
Нагадаємо також, що місто Ромни довший час належало до Полтавщини.
А в добу козацтва були сотенним містом, з 1714 року місто входило до Лубенського, а якийсь час до Миргородського козацьких полків.
У Рябушках Лебединської ОТГ на території школи урочисто відкрили меморіальну дошку на честь колишнього учня навчального закладу майора Сергія Показаньєва,...
На днях на фасаде многоэтажки на ул. Терещенко в Глухове установлена табличка в память известного ученого-генетика - Николая Дмитриевича Мигаля...
3 червня у Сумах відбудеться урочиста церемонія з нагоди відкриття пам’ятної дошки на честь знаного диригента та чудового педагога Анатолія...
В Сумах состоялось открытие доски почета погибшего на востоке Украины воина АТО, Почетного гражданина Сум Артура Абрамитова, погибшего 26 февраля...
У Києві відкрили меморіальну дошку видатному українському перекладачу та лінгвісту Миколі Лукашу....