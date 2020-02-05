Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:19301

У Ромнах відкрили меморіальну дошку уродженцю міста, члену ОУН Леоніду Полтаві

В 1709 році предок Полтави, з роду Енсенів, прийшов зі шведським королем Карлом воювати проти москалів.

У славному Ромні провели конференцію та відкрили меморіальну дошку великому Леоніду Полтаві. 

Про це у себе на сторінці у ФБ написав відомий в націоналістичному русі діяч Віктор Рог, пише Останній Бастіон.

“Це було правильно”, - лаконічно прокоментував він.

Нагадаємо, що Леонід Полтава народився 24 серпня 1921 року на Полтавщині, в історичних Ромнах (в той час Ромни належали до Полтавської обл.), які бачили гетьмана Мазепу та шведського короля Карла, вчився в Полтаві, Ніжинському педагогічному ліцеї.

В часи 2 світової війни Леонід Полтава належав до підпілля ОУН, а згодом як гастарбайтера його вивезли до Німеччини... Наступні роки життя він проживав у США.

ІСТОРІЯ
Читайте також:
Діаспоряни нагадали про “100-річчя Полтави” — відомого пропагандиста з ОУН

Леонід Полтава, що цікаво, мав і шведські коріння. Один з його предків походив з роду Єнсенів.

Саме в часи відомої Полтавської битви 1709 року його далекий предок у спілці з українськими вояками гетьмана Мазепи воював за волю України, а після поразки українців уже не повернувся до Швеції, а лишився тут.

Нагадаємо також, що місто Ромни довший час належало до Полтавщини.

А в добу козацтва були сотенним містом, з 1714 року місто входило до Лубенського, а якийсь час до Миргородського козацьких полків.

 
 
Общество Мемориальная доска ОУН
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна ООС
07.07.2021 10:31

На Сумщині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна ООС

У Рябушках Лебединської ОТГ на території школи урочисто відкрили меморіальну дошку на честь колишнього учня навчального закладу майора Сергія Показаньєва,...

В центре Глухова установлена мемориальная табличка ученому-генетику
03.06.2021 13:51

В центре Глухова установлена мемориальная табличка ученому-генетику

На днях на фасаде многоэтажки на ул. Терещенко в Глухове установлена табличка в память известного ученого-генетика - Николая Дмитриевича Мигаля...

У Сумах відкриють пам’ятну дошку на честь Анатолія Кірноза
03.06.2021 08:02

У Сумах відкриють пам’ятну дошку на честь Анатолія Кірноза

3 червня у Сумах відбудеться урочиста церемонія з нагоди відкриття пам’ятної дошки на честь знаного диригента та чудового педагога Анатолія...

В Сумах открыли памятную доску защитнику страны Артуру Абрамитову
05.01.2021 13:11

В Сумах открыли памятную доску защитнику страны Артуру Абрамитову

В Сумах состоялось открытие доски почета погибшего на востоке Украины воина АТО, Почетного гражданина Сум Артура Абрамитова, погибшего 26 февраля...

У Києві відкрили меморіальну дошку перекладачу з Сумщини Миколі Лукашу
05.02.2020 11:41

У Києві відкрили меморіальну дошку перекладачу з Сумщини Миколі Лукашу

У Києві відкрили меморіальну дошку видатному українському перекладачу та лінгвісту Миколі Лукашу....

Новости

На Сумщине 61 новый случай заболевания COVID-19: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:47
ФК «Виктория» проиграла третий раз подряд
Сегодня 19:32
ФК «Тростянец» проиграл в триллере
Сегодня 19:29
Сумские футзалисты стартовали в Экстра-лиге
Сегодня 18:55
ФК «Сумы» снова проиграл
Сегодня 18:11
Глуховский завод обезвредил 1257 центнеров опасных отходов
Сегодня 17:56
У Ромнах відкрили меморіальну дошку уродженцю міста, члену ОУН Леоніду Полтаві
Сегодня 17:19
Завтра у Сумах пройде забіг в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ»
Сегодня 16:48
Под конец лета на Сумщине еще потеплеет
Сегодня 16:42
Выпускница сумского вуза выиграла «серебро» чемпионата мира
Сегодня 16:35
Сумська обласна служба зайнятості: компенсація ЄСВ - стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних
Сегодня 16:09
Резервист с Сумщины принял участие в параде в Киеве на День Независимости
Сегодня 15:56
view counter

Статьи

Добровільне декларування доходів: що потрібно знати
Сегодня 17:25
Студентська РАБсила. Що сталося із сумським студентом на практиці за кордоном – розслідування (відео)
Сегодня 10:10
Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.