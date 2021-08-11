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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:0974

Сумська обласна служба зайнятості: компенсація ЄСВ - стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних

Одним із значимих чинників стимулювання роботодавців до працевлаштування безробітних на нові робочі місця є компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сумською обласною службою зайнятості з початку поточного року рішення про компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування прийнято по 47 роботодавцях за  працевлаштованих 86 зареєстрованих безробітних на нові робочі місця. З них, 23 особи - з числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, 63 особи працевлаштовані до роботодавців, які мають пріоритетний вид економічної діяльності.

Роботодавці, які скористалися такою послугою служби зайнятості і працевлаштували  зареєстрованих безробітних на нові робочі місця є представниками таких галузей:

-  переробна промисловість (20 осіб) на посади бухгалтер, менеджер (управитель) із збуту, швачка, столяр, комплектувальник меблів, електрогазозварник;

- оптова та роздрібна торгівля (10 осіб) на посади продавець продовольчих товарів, водій автотранспортних засобів;

- наземний і трубопровідний транспорт (10 осіб) на посади бухгалтер, водій автотранспортних засобів;

- обслуговування будинків і територій (7 осіб) на посади адміністратор, головний бухгалтер, маляр, прибиральник службових приміщень;

- сільське господарство, лісове господарство (7 осіб) на посади тракторист, овочівник, підсобний робітник.

Экономика
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