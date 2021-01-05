Под Сумами откроют мемориальную доску погибшему в ООС полковнику

Полковник Вооруженных сил Украины, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины при исполнении служебного долга под пгт Новотроицкое на Донбассе 19 ноября 2019 года.
Мероприятие состоится 1 сентября в 10:00 по адресу: село Сенное, улица Школьная, 19 (Сенновский филиал Миропольского учебно-воспитательного комплекса).
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