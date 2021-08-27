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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Шостці відкрито меморіальну дошку загиблому захиснику України Антону Хобі

Сьогодні, 26 січня 2022 року, відкрито меморіальну дошку загиблому захиснику України Антону Хобі. Пам’ятний знак був встановлений на фасаді ЗОШ № 9. Саме в цій школі навчався Антон.

Антон Хоба («Капкан»): ініціативний, відданий, досвідчений профі, завжди йшов першим. Народився Антон 5 листопада 1992 р. у м. Шостка, Сумської обл. Протягом 1998-2009 рр. навчався у Шосткинській загальноосвітній школі №9. Був позитивним, допитливим, найбільше любив історію та географію.У 2010 р. Антон закінчив Шосткинський професійний ліцей №10, здобувши професію апаратника технологічної продукції. Півроку працював розмелювачем деревини у ТОВ «Стандарт-2002», з 2012 по 2014 рр. — пресувальником на заводі «Імпульс». Входив до складу Шосткинського козацького товариства.

31 липня 2014 р. підписав контракт, сапер 91-го окремого полку оперативного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України (ВЧ А0563, м. Охтирка, Сумської обл.).Від 12 вересня по 2 листопада 2014 р. проходив першу ротацію — під Дебальцевим. У грудні 2014 р., із групою однополчан-добровольців виїхав у район ДАПу, а з 15 грудня виконував завдання безпосередньо в аеропорту.

Від 2016 р. до 4 серпня 2017 р. проходив службу в 1-му мехбатальйоні 53-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України (ВЧ А0536 (польова пошта В0927), м.Сєвєродонецьк / м. Лисичанськ Луганської обл.) ; брав участь у бойових діях на Світлодарській дузі.Повернувшись з фронту, був активно задіяний у ГО «Братерство».

Брав участь в патріотичному вихованні молоді, зокрема — у патріотичному таборі «Лицар честі ім. Івана Євдокименка».17 травня 2018 р. повернувся на контрактну службу; старший сержант, командир інженерно-саперного відділення — начальник інженерної служби 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана І.Виговського Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України (ВЧ А4427 (польова пошта В2278), смт Вороніж, Шосткинського р-ну, Сумської обл.). Займався інженерним обладнанням.

26 січня 2020 р. старший сержант Хоба Антон Володимирович загинув унаслідок підриву на міні-пастці під час виконання бойового завдання поблизу смт Північне, Торецької міської ради, Донецької обл.

Похований на кладовищі Садового мікрорайону м. Шостки, Сумської області

Указом Президента України № 177/2020 від 12 травня 2020 р., “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

 
 
Общество Мемориальная доска
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