Лебединський художній музей отримав роботу сучасного українського художника

Облгосадминистрация на сессию областного совета выносит вопрос о выделении средств на систему водоотвода Сумского областного художественного музея имени Никанора Онацкого....
Одной из основных задач Сумского областного художественного музея им. Никанора Онацкого является сохранение и реставрация культурного наследия....
27 лютого о 15.00 до 80-річчя утворення Сумської області та напередодні дня заснування Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького...
15 января в Сумском областном художественном музее им. Никанора Онацкого открылась выставка произведений выдающихся украинцев - уроженцев Сумщины....
На днях исполняется 100 лет с тех пор, как в Сумы из Киева перевезли лучшую часть частного музея Оскара Германовича...