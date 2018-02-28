Лебединський художній музей отримав роботу сучасного українського художника Колекція Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва поповнюється роботами топових сучасних українських художників.

26 серпня 2021 року сумський художник Костянтин Аленінський передав в дар музею роботу молодого і перспективного художника із Нової Каховки (Херсонська обл.) Максима Кільдерова «RUNWAY» (2021).

Максим Кільдеров відносно недавно почав свою творчу діяльність, проте вже змусив про себе говорити мистецьку спільноту. Працює художник у стилі стріт-арт (вуличне мистецтво). Нещодавно його роботи були представили в Новокаховської картинній галереї.

В рамках програми фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFest, в серпні 2021 року Максим Кільдеров взяв участь в оформленні арт-потягу (проєкт ГогольTRAIN до 30-ї річниці незалежності України). З 8 по 12 серпня 2021 року художник самотужки розмалював 7 вагонів.

Саме, одна із робіт цього комплексу тепер зберігатиметься в колекції художнього музею.

В художньому музеї щиро радіють розширенню колекції сучасного українського мистецтва та дякують Максиму Кільдерову за такий подарунок. В музеї також сподіваються, що відділ сучасного мистецтва буде розширюватися і надалі, а приклад Максима Кільдерова підтримають інші українські художники.

Нагадаємо, місяць тому Костянтин Аленінський передав в дар художньому музею роботу ще одного сучасного українського художника - Романа Мініна «Покровський храм» (м. Харків).