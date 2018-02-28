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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Лебединський художній музей отримав роботу сучасного українського художника

Колекція Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва поповнюється роботами топових сучасних українських художників.

26 серпня 2021 року сумський художник Костянтин Аленінський передав в дар музею роботу молодого і перспективного художника із Нової Каховки (Херсонська обл.) Максима Кільдерова «RUNWAY» (2021).
Максим Кільдеров відносно недавно почав свою творчу діяльність, проте вже змусив про себе говорити мистецьку спільноту. Працює художник у стилі стріт-арт (вуличне мистецтво). Нещодавно його роботи були представили в Новокаховської картинній галереї.
В рамках програми фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFest, в серпні 2021 року Максим Кільдеров взяв участь в оформленні арт-потягу (проєкт ГогольTRAIN до 30-ї річниці незалежності України). З 8 по 12 серпня 2021 року художник самотужки розмалював 7 вагонів.
Саме, одна із робіт цього комплексу тепер зберігатиметься в колекції художнього музею.
В художньому музеї щиро радіють розширенню колекції сучасного українського мистецтва та дякують Максиму Кільдерову за такий подарунок. В музеї також сподіваються, що відділ сучасного мистецтва буде розширюватися і надалі, а приклад Максима Кільдерова підтримають інші українські художники.
Нагадаємо, місяць тому Костянтин Аленінський передав в дар художньому музею роботу ще одного сучасного українського художника - Романа Мініна «Покровський храм» (м. Харків).
Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ
Досуг Художественный музей
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