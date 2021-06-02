Новый учебный год на Сумщине начнется вовремя

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Правительства 26 августа.
«Сейчас страна находится на «зеленом» уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений в обычном режиме. Обучение должно проходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое», - подчеркнул глава правительства.
В то же время Премьер-министр подчеркнул, что важным условием работы, которая гарантирует безопасность учителя и ученика, - является вакцинация педагогов. Денис Шмыгаль призвал украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки.
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