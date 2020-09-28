Сумчанка выиграла «бронзу» чемпионата Европы Сегодня, 26 августа, в Таллинне стартовал чемпионат Европы по тхеквондо среди кадетов (до 16 лет).

Сумчанка Алиса Павленко провела 4 сложных поединка и в итоге завоевала бронзовую медаль. Как рассказал тренер спортсменки Александр Хоменко, первый бой был самым сложным. На последней секунде удалось попасть в голову и выиграть у спортсменки из Испании 18:17. Второй бой сумчанка победила спортсменку из Хорватии 13:4. Третий бой - досрочная победа над спортсменкой из Греции 23:0. Четвертый бой, к сожалению, проиграла спортсменке из России 5:7.

Это был первый тренерский опыт Александра Хоменко на таком уровне. У него самого 4 медали с чемпионата Европы, а это первая медаль в статусе тренера.