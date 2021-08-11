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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:51588

У Сумах пройде благодійний Віденський бал

18 вересня у Молодіжному центрі «Романтика» відбудеться головна світська подія цієї осені у сумах - Благодійний Віденський бал.

У Програмі вечора танцювальні майстер-класи з вальсу, полонезу, різних видів польки, супровід чарівної класичної музики, благодійний аукціон з витворами сумських митців, вишуканий фуршет і шляхетна атмосфера.

Чекаємо на вас у суботній вечір 18 вересня о 18 годині у великому залі «Романтики».

З приводу придбання квитків звертайтеся за телефоном 0508405460.

Звертаємо вашу увагу що бал є благодійним і всі виручені кошти будуть спрямовані у БФ «Серце до серця» на закупівлю неонатального обладнання у відділення реанімації новонароджених Сумської обласної клінічної лікарні.

Подія організовується громадською організацією «Молодий Народний Рух» в партнерстві з Центром дозвілля молоді і МЦ «Романтика».

Досуг Анонс Венский бал
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