У Сумах пройде благодійний Віденський бал

У Програмі вечора танцювальні майстер-класи з вальсу, полонезу, різних видів польки, супровід чарівної класичної музики, благодійний аукціон з витворами сумських митців, вишуканий фуршет і шляхетна атмосфера.
Чекаємо на вас у суботній вечір 18 вересня о 18 годині у великому залі «Романтики».
З приводу придбання квитків звертайтеся за телефоном 0508405460.
Звертаємо вашу увагу що бал є благодійним і всі виручені кошти будуть спрямовані у БФ «Серце до серця» на закупівлю неонатального обладнання у відділення реанімації новонароджених Сумської обласної клінічної лікарні.
Подія організовується громадською організацією «Молодий Народний Рух» в партнерстві з Центром дозвілля молоді і МЦ «Романтика».
В пятницу, 27 августа, пройдут игры 6-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Перший приватний Музей сучасного мистецтва України їде у мандри. Його приймає місто Суми у гостинному приміщенні Сумського обласного художнього музею...
Сегодня, 23 августа, продолжится 5-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Коли надихаєшся жипописною красою рідних серцю місць, фарби на полотні дихають по-особливому свіжо та яскраво!...
Сегодня, 23 августа, в Ахтырке пройдет финал кубка области по футболу....