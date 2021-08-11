В Шостке пожарные предотвратили масштабный пожар 25 августа в 19:24 к спасателям поступила информация, что в г. Шостка по ул. Щедрина горит хозяйственная постройка.

По вызову был направлен дежурный караула 7-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия пожарных пламя распространилось на всю площадь сооружения. Усложняло ситуацию то, что само здание была заполнено легковоспламеняющимися материалами, которые также горели. За считанные минуты горючими конструкциями огонь мог распространиться на 10 хозяйственных сооружений, а также легковой автомобиль и гараж, которые находились вплотную к эпицентру горения.

В 19:36 пожарным удалось локализовать пожар и предотвратить дальнейшее распространение пламени. В 20:12 пожар был ликвидирован.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.