У Глухові проходить конопляний ярмарок

Вона триватиме три дні – до 28 серпня. На конференції презентують останні досягнення у галузі коноплевиробництва та сучасні напрями наукових досліджень, пише Глухів.інфо.
На сьогодні Глухів є столицею коноплярства, де створюються основні концепції розвитку вітчизняної і світової галузі, зазначають організатори конференції.
У рамках заходу відбудеться “Конопляний ярмарок”, на якому представлять різну продукцію з конопель: конопляні смаколики, різноманітні харчові та сувенірні товари. На гостей чекають майстер-класи та атракціони, а також концертна програма від народного аматорського ансамблю “Молодість” та Заслужених артистів України Сергія Гурця та Ірини Кулик.
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