У Глухові проходить конопляний ярмарок Сьогодні, 26 серпня, у Глухові розпочалася VIІ Міжнародна науково-практична конференція “Інновації у коноплярстві 2021 плюс”

Вона триватиме три дні – до 28 серпня. На конференції презентують останні досягнення у галузі коноплевиробництва та сучасні напрями наукових досліджень, пише Глухів.інфо.

На сьогодні Глухів є столицею коноплярства, де створюються основні концепції розвитку вітчизняної і світової галузі, зазначають організатори конференції.

У рамках заходу відбудеться “Конопляний ярмарок”, на якому представлять різну продукцію з конопель: конопляні смаколики, різноманітні харчові та сувенірні товари. На гостей чекають майстер-класи та атракціони, а також концертна програма від народного аматорського ансамблю “Молодість” та Заслужених артистів України Сергія Гурця та Ірини Кулик.