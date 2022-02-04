Житель Лебединщины хранил дома запрещенную коноплю

Участковые офицеры полиции Лебедина получили оперативную информацию о возможном хранении наркотических средств одним из жителей с. Васильков.
Поэтому полицейскими был организован и проведен обыск по месту жительства предполагаемого злоумышленника, в ходе которого правоохранители обнаружили высушенную и измельченную коноплю, общим весом около 700 граммов. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.
Тридцать ампул димедрола и шприцы обнаружили и изъяли сотрудники полиции у двух жителей областного центра....
Полиэтиленовый пакет с веществом, внешне похожим на марихуану, обнаружили сотрудники полиции у 39-летнего мужчины....
Мужчину с, вероятно, наркотическим веществом обнаружили патрульные благодаря анонимному сообщению в чат-боте DrugHunters....
Работниками управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления разоблачен житель областного центра, создавший телеграм-канал,...
Во время проведения оперативных полицейских мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, в ходе санкционированного обыска по месту жительства 29-летнего жителя города...