Житель Лебединщины хранил дома запрещенную коноплю Во время санкционированного обыска домовладения одного из жителей района правоохранители обнаружили наркотические средства общим весом около 700 граммов.

Участковые офицеры полиции Лебедина получили оперативную информацию о возможном хранении наркотических средств одним из жителей с. Васильков.

Поэтому полицейскими был организован и проведен обыск по месту жительства предполагаемого злоумышленника, в ходе которого правоохранители обнаружили высушенную и измельченную коноплю, общим весом около 700 граммов. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.