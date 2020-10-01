У Сумах виявили теплицю з коноплями

У ході перевірки оперативної інформації, працівники сектору розкриття злочинів проти власності Сумського районного управління поліції, у 25-річного місцевого мешканця виявили саморобну теплицю зі спеціальним освітленням, в якій вирощувались коноплі, а також складові, які той зберігав для власного вживання.
Наразі поліцейські все вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.
Найближчим часом діям чоловіка буде надана відповідна правова оцінка.
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