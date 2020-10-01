У Сумах виявили теплицю з коноплями Правоохоронці викрили сумчанина, який вирощував коноплі.

У ході перевірки оперативної інформації, працівники сектору розкриття злочинів проти власності Сумського районного управління поліції, у 25-річного місцевого мешканця виявили саморобну теплицю зі спеціальним освітленням, в якій вирощувались коноплі, а також складові, які той зберігав для власного вживання.

Наразі поліцейські все вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

Найближчим часом діям чоловіка буде надана відповідна правова оцінка.