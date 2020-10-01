Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:54114

У Сумах виявили теплицю з коноплями

Правоохоронці викрили сумчанина, який вирощував коноплі.

У ході перевірки оперативної інформації, працівники сектору розкриття злочинів проти власності Сумського районного управління поліції, у 25-річного місцевого мешканця виявили саморобну теплицю зі спеціальним освітленням, в якій вирощувались коноплі, а також складові, які той зберігав для власного вживання.

Наразі поліцейські все вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

Найближчим часом діям чоловіка буде надана відповідна правова оцінка.

Право Конопля
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Житель Лебединщины хранил дома запрещенную коноплю
22.02.2022 16:32

Житель Лебединщины хранил дома запрещенную коноплю

Во время санкционированного обыска домовладения одного из жителей района правоохранители обнаружили наркотические средства общим весом около 700 граммов....

Сумчанин дома выращивал коноплю элитных сортов
07.01.2022 13:18

Сумчанин дома выращивал коноплю элитных сортов

В Сумах полицейские разоблачили мужчину в выращивании наркосодержащих растений и хранении наркотических средств....

У Глухові проходить конопляний ярмарок
26.08.2021 14:31

У Глухові проходить конопляний ярмарок

Сьогодні, 26 серпня, у Глухові розпочалася VIІ Міжнародна науково-практична конференція “Інновації у коноплярстві 2021 плюс”...

На Сумщине будут гонять любителей пирожков с маком
26.05.2021 13:40

На Сумщине будут гонять любителей пирожков с маком

На Сумщине начались оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «МАК-2021»....

На Сумщине собрали рекордный урожай конопли
01.10.2020 19:45

На Сумщине собрали рекордный урожай конопли

В этом году на базе Института сельского хозяйства ПС НААН было собрано почти рекордный урожай технических конопли....

view counter

Статьи

Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
Вчера 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Подбайте про безпечне листування у месенджерах
27.03.2022 10:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.