На Охтирщині чоловік вирощував нарковмісну коноплю

У ході виконання службових обов’язків з протидії незаконному обігу наркотичних речовин, поліцейський офіцер громади отримав інформацію про те, що 22-річний мешканець одного із сіл Охтирського району вирощує рослини коноплі.
В ході проведення санкціонованого обшуку отримана інформація підтвердилася. Правоохоронці виявили незаконний посів 89 рослин коноплі, а також рослини коноплі у висушеному стані загальною вагою близько 400 грам.
Все виявлене співробітники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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