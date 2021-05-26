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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:50120

На Охтирщині чоловік вирощував нарковмісну коноплю

Майже 90 рослин коноплі та 400 грамів марихуани у висушеному стані виявили співробітники поліції під час обшуку. Все виявлене вилучено, а за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

У ході виконання службових обов’язків з протидії незаконному обігу наркотичних речовин, поліцейський офіцер громади отримав інформацію про те, що 22-річний мешканець одного із сіл Охтирського району вирощує рослини коноплі.

За даним фактом у поліції було відкрито кримінальне провадження за ст.310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель) та проведено обшук у домоволодіння зловмисника.

В ході проведення санкціонованого обшуку отримана інформація підтвердилася. Правоохоронці виявили незаконний посів 89 рослин коноплі, а також рослини коноплі у висушеному стані загальною вагою близько 400 грам.

Все виявлене співробітники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право Конопля
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