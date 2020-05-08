Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Николая Петренко Работники Шосткинского районного управления полиции устанавливают местонахождение 35-летнего жителя села Клышки Шосткинского района, который 16 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид разыскиваемому 35-40 лет, рост около 170-180 см, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженный.

Работники полиции обращаются ко всем гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы (Карла Маркса) 67, тел. (05449) 2-14-47, 050-32-79-148, 068-68-23-281 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.