Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Николая Петренко

На вид разыскиваемому 35-40 лет, рост около 170-180 см, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженный.
Работники полиции обращаются ко всем гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы (Карла Маркса) 67, тел. (05449) 2-14-47, 050-32-79-148, 068-68-23-281 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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