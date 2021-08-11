Сегодня в Сумах «Альянс» снова сыграет с «Краматорском» Сегодня, 23 августа, в Сумах пройдет игра 5-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

На поле стадиона «Юбилейный» в 17.30 выйдут липоводолинский «Альянс» и ФК «Краматорск». Эти же соперники играли в Сумах в среду, 18 августа, но на кубок Украины. «Альянс» победил 2:1.

В прошлом сезоне «Альянс» имел положительный баланс игр с тогда еще «Авангардом»: 3:0 в гостях и 1:1 дома.

Стоимость билета - 40 гривен, детям до 12 лет включительно вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении. Билеты можно приобрести в день игры в кассе стадиона.

Трансляция здесь.