Сегодня в Сумах «Альянс» снова сыграет с «Краматорском»

На поле стадиона «Юбилейный» в 17.30 выйдут липоводолинский «Альянс» и ФК «Краматорск». Эти же соперники играли в Сумах в среду, 18 августа, но на кубок Украины. «Альянс» победил 2:1.
В прошлом сезоне «Альянс» имел положительный баланс игр с тогда еще «Авангардом»: 3:0 в гостях и 1:1 дома.
Стоимость билета - 40 гривен, детям до 12 лет включительно вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении. Билеты можно приобрести в день игры в кассе стадиона.
Трансляция здесь.
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