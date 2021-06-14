В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости Украины 22 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся шахматный турнир по быстрым шахматам, посвященный 30-годовщине Независимости Украины.

В турнире с контролем времени 15+5 с на ход приняли участие 25 спортсменов, от юных до ветеранов, из Сум, Сумского и Краснопольского районов.

Первое место занял ветеран шахмат Николай Семенов, в активе которого 6,5 очков, столько же набрал 13-летний школьник Алексей Ольштынский, но у него второе место по дополнительным показателям. Третьим стал еще один школьник Михаил Лемешенко – 4,5 очка.

Среди ветеранов до 64 и 64+ лучшим стали Александр Маликов (4 очка) и Владимир Федченко (4,5 очка).

Среди школьников (кроме призеров в абсолюте): Остап Лемешенко и Иван Самойленко.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и денежными призами.