В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости Украины

В турнире с контролем времени 15+5 с на ход приняли участие 25 спортсменов, от юных до ветеранов, из Сум, Сумского и Краснопольского районов.
Первое место занял ветеран шахмат Николай Семенов, в активе которого 6,5 очков, столько же набрал 13-летний школьник Алексей Ольштынский, но у него второе место по дополнительным показателям. Третьим стал еще один школьник Михаил Лемешенко – 4,5 очка.
Среди ветеранов до 64 и 64+ лучшим стали Александр Маликов (4 очка) и Владимир Федченко (4,5 очка).
Среди школьников (кроме призеров в абсолюте): Остап Лемешенко и Иван Самойленко.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и денежными призами.
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