Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:09194

В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости Украины

22 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся шахматный турнир по быстрым шахматам, посвященный 30-годовщине Независимости Украины.

В турнире с контролем времени 15+5 с на ход приняли участие 25 спортсменов, от юных до ветеранов, из Сум, Сумского и Краснопольского районов.

Первое место занял ветеран шахмат Николай Семенов, в активе которого 6,5 очков, столько же набрал 13-летний школьник Алексей Ольштынский, но у него второе место по дополнительным показателям. Третьим стал еще один школьник Михаил Лемешенко – 4,5 очка.

Среди ветеранов до 64 и 64+ лучшим стали Александр Маликов (4 очка) и Владимир Федченко (4,5 очка).

Среди школьников (кроме призеров в абсолюте): Остап Лемешенко и Иван Самойленко.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и денежными призами.

Спорт Шахматы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах провели чемпионат области по шахматному блицу
18.08.2021 13:09

В Сумах провели чемпионат области по шахматному блицу

15 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся чемпионат области в формате «блиц»....

В Сумах сражались быстрые шахматисты
17.08.2021 09:31

В Сумах сражались быстрые шахматисты

12-14 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся чемпионат области в формате «быстрые шахматы»....

В Сумах отметили Международный день шахмат турниром
26.07.2021 17:30

В Сумах отметили Международный день шахмат турниром

25 июля в клубе «Интеллект» CумГУ Федерация шахмат Сумской области провела шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат и Дню шахмат...

В Сумах состоялся открытый кубок города по шахматам
20.07.2021 15:11

В Сумах состоялся открытый кубок города по шахматам

В Сумах, в помещении клубе СумГУ «Интеллект», состоялся открытый кубок города по шахматам....

В Сумах разыграли Кубок губернатора по шахматам
14.06.2021 11:24

В Сумах разыграли Кубок губернатора по шахматам

13 июня в Сумах закончился ежегодный открытый областной турнир на «Кубок губернатора Сумщины»....

Новости

На Сумщине еще 18 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:00
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України
Сегодня 10:16
В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости Украины
Сегодня 10:09
Сегодня в Сумах «Альянс» снова сыграет с «Краматорском»
Сегодня 09:53
В Конотопе пьяный мотоциклист сбил велосипедистку с ребенком: все трое в больнице
Сегодня 09:51
Сумской теннисист выиграл турнир в Харькове
Сегодня 09:09
В Сумах спасатели освободили водителя из искореженного в ДТП авто (видео)
Сегодня 08:57
Завтра у Сумах пройде Парад вишиванок
Сегодня 08:26
Сегодня пройдет финал Кубка Сумщины по футболу (трансляция)
Сегодня 08:17
Завтра в Сумах ограничат движение
Вчера 20:11
ФК «Сумы» третий раз крупно проиграл в пяти матчах
Вчера 19:01
view counter

Статьи

Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.50; 17.00
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.40
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00; с 23.08 - 20.30
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.00; 20.00; 22.00
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 14.05; 17.00; 18.10
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Кино Планета Кіно
22.30; с 23.08 - 20.45
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.45; 15.55; 17.25; 19.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.