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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе пьяный мотоциклист сбил велосипедистку с ребенком: все трое в больнице

Происшествие произошло 21 августа, около 17:20, на улице Богдана Хмельницкого в Конотопе.

Работники полиции предварительно установили, что 45-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла марки «SPARK», допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая перевозила 5-летнюю внучку. В результате аварии все участники происшествия получили телесные повреждения различной тяжести и были госпитализированы в Конотопскую центральную больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286-1 «Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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