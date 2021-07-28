Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:36885

Сумским маршрутчикам рассказали, что не так с их новыми тарифами

В Сумах представители городской власти провели очередное общее собрание с перевозчиками.

Специалисты отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг совместно с депутатами городского совета встретились с перевозчиками, работающими в сфере городских перевозок, по поводу обсуждения актуальных вопросов.

Одно из таких озвучила заместитель начальника управления по делам лиц с инвалидностью и социального обслуживания граждан департамента социальной защиты населения Виктория Литвиненко. Она сообщила, что во время встречи с семьями погибших участников боевых действий поступают жалобы на некорректное поведение водителей автобусов и отказ в бесплатном проезде. Со стороны перевозчиков было обещано провести дополнительные инструктажи и разъяснения с водителями автобусов. Вместе с тем, городские избранники вышли с предложением, чтобы департамент социальной защиты населения подготовил и вынес на обсуждение постоянной комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики расчеты на возмещение компенсационных выплат за льготные перевозки членов семьи погибших участников боевых действий.

Следующим вопросом повестки дня было рассмотрение расчетов тарифа, а именно: проведение процедуры разработки регуляторного акта, сроки обнародования и рассмотрение проекта решения, о чем сообщил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.

Главный специалист отдела Наталья Андросова добавила, что по результатам проверок расчетов, полученных от перевозчиков, были обнаружены недостатки, о чем было письменно сообщено перевозчикам. Также было отмечено соответствии расчетов по утвержденной Методики и своевременное представление отсутствующих документов в отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.

В то же время предпринимателям поручили провести дополнительные инструктажи по работе в вечернее время, культуры обслуживания населения, а заодно обратить особое внимание на улучшение санитарно-технического состояния транспортных средств.

Общество Маршрутки Подорожание проезда
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские маршрутчики снова хотят повышения стоимости проезда
16.08.2021 12:07

Сумские маршрутчики снова хотят повышения стоимости проезда

Частные перевозчики в Сумах подали расчеты новых тарифов на поездки в маршрутках....

Мэр Сум снова заговорил о компенсации маршрутчикам из горбюджета
09.08.2021 16:54

Мэр Сум снова заговорил о компенсации маршрутчикам из горбюджета

Мэр Сум Александр Лысенко поручил транспортному отделу тщательно и всесторонне проанализировать представленные перевозчиками расчеты тарифа на проезд в городском общественном...

В Шостке повысили стоимость проезда в маршрутках
04.08.2021 17:14

В Шостке повысили стоимость проезда в маршрутках

Сегодня, 4 августа, состоялось заседание исполкома городского совета. Рассматривался и резонансный вопрос о тарифе на перевозку пассажиров на городских автобусных...

Сумские маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 13 грн
02.08.2021 09:45

Сумские маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 13 грн

Сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещании в мэрии начальник транспортного отдела Сергей Яковенко сообщил о том, что частные перевозчики...

В Ахтырке проезд в маршрутках хотят поднять до 8 грн
28.07.2021 17:56

В Ахтырке проезд в маршрутках хотят поднять до 8 грн

На сайте Ахтырского городского совета опубликованы соответствующие проекты решений исполнительного комитета....

Новости

На Сумщине еще 46 случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 09:08
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
В Мирополье открыли обновленный пункт «скорой»
Сегодня 12:00
На Сумщине нелегально нарубили дров на 2 млн грн
Сегодня 11:25
Фонтан «Садко» в Сумах в этом году ремонтировать не будут
Сегодня 11:20
Как будут работать центры массовой вакцинации на Сумщине в выходные?
Сегодня 11:08
СБУ просить сумчан бути пильними під час святкуань
Сегодня 10:33
В Сумах не собрался новый исполком
Сегодня 10:06
Мэра Сум предлагают пересадить в инвалидное кресло
Сегодня 10:00
Сумским маршрутчикам рассказали, что не так с их новыми тарифами
Сегодня 09:36
На Сумщині відбувся фестиваль унікальної етнокультури «На гостини до горюнів»
Сегодня 09:32
Вниманию водителей: на дороге Батурин - Конотоп - Сумы ремонтируют мост
Сегодня 09:18
view counter

Статьи

Особенности выбора бокалов для пива
Вчера 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
Вчера 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
Вчера 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
Вчера 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.