Сумским маршрутчикам рассказали, что не так с их новыми тарифами В Сумах представители городской власти провели очередное общее собрание с перевозчиками.

Специалисты отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг совместно с депутатами городского совета встретились с перевозчиками, работающими в сфере городских перевозок, по поводу обсуждения актуальных вопросов.

Одно из таких озвучила заместитель начальника управления по делам лиц с инвалидностью и социального обслуживания граждан департамента социальной защиты населения Виктория Литвиненко. Она сообщила, что во время встречи с семьями погибших участников боевых действий поступают жалобы на некорректное поведение водителей автобусов и отказ в бесплатном проезде. Со стороны перевозчиков было обещано провести дополнительные инструктажи и разъяснения с водителями автобусов. Вместе с тем, городские избранники вышли с предложением, чтобы департамент социальной защиты населения подготовил и вынес на обсуждение постоянной комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики расчеты на возмещение компенсационных выплат за льготные перевозки членов семьи погибших участников боевых действий.

Следующим вопросом повестки дня было рассмотрение расчетов тарифа, а именно: проведение процедуры разработки регуляторного акта, сроки обнародования и рассмотрение проекта решения, о чем сообщил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.

Главный специалист отдела Наталья Андросова добавила, что по результатам проверок расчетов, полученных от перевозчиков, были обнаружены недостатки, о чем было письменно сообщено перевозчикам. Также было отмечено соответствии расчетов по утвержденной Методики и своевременное представление отсутствующих документов в отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.

В то же время предпринимателям поручили провести дополнительные инструктажи по работе в вечернее время, культуры обслуживания населения, а заодно обратить особое внимание на улучшение санитарно-технического состояния транспортных средств.