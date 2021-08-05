За неделю на Сумщине зарегистрировано 259 опасных событий В результате пожаров один человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 11 зданий и 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 63 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасено 26 зданий, 2 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму более 3,6 млн грн.

Как свидетельствует статистика, из-за жаркой и засушливой погоды значительно возросла опасность пожаров в природных экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, не провоцируйте пожара в природных экосистемах. При обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.