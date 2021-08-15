В Сумах велосипедист попал под колеса авто

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 64-летний велосипедист, не заняв соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом налево, допустил столкновение с автомобилем Renault Megane, 41-летний водитель которого двигался в попутном направлении.
Вследствие ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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