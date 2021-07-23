Сумская лучница выиграла «серебро» на чемпионате мира 15 августа в польском Вроцлаве завершился чемпионат мира среди юниоров и кадетов по стрельбе из лука.

Среди участников были и сумчане - Дарья Коваль (кадетка) и Артем Овчинников (юниор).

В команде с Дзениславой Черник и Ириной Горлач наша Даша завоевала серебряную медаль, проиграв только чемпионкам из Франции. В личных стрельбах Дарья заняла 33-е место.

Артем Овчинников завершил соревнования в личке на 17-той позиции. В миксте с Ириной Третьяковой занял девятое место. В командных соревнованиях был шестым.