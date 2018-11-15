На Сумщині офіційно з’явилося урочище Бурлюк З 10 серпня це вже офіційна назва Урочища на місці зниклого хутора Семиротівка (Семиротівщина) – місця народження Давида Бурлюка (нині – в межах Рябушківського старостинського округу Лебединської громади).

За відповідне рішення 10 серпня 2021 року проголосували депутати міської ради під час вісімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання.

Сьогоднішнє рішення Лебединської міської ради завершило трирічну епопею з громадською ініціативою щодо найменування Урочища. З відповідною пропозицією художники, мистецтвознавці, історики, музейники та активна громадськість Сумщини зверталася з 2018 року, спочатку до Рябушківської сільської ради, а згодом до Лебединської районної ради. Успішною стала тільки третя спроба – до Лебединської міської ради. 22 травня 2021 року було складене та підписане відповідне звернення.

Найближчим часом рішення «Про найменування назви урочища на території Рябушківського старостинського округу» буде опубліковане на сайті Лебединської міської ради https://lebedynrada.gov.ua/ Як йдеться в рішенні, прийняте воно з метою розвитку туризму та популяризації Лебединської міської територіальної громади, мистецької спадщини Давида Давидовича Бурлюка, а також враховуючи колективне звернення громадян про найменування урочища.

Це велика справа, і вагомий крок в напрямку розвитку мистецької локації та промоції Лебединської громади. Ініціатори звернення висловлюють подяку депутатам міської ради та всім хто підтримав та підписав це звернення, а також останні 3 роки не втрачав надії…

Давид Бурлюк (9(21) липня) 1882 – 15 січня 1967) – це постать світового масштабу, і чи найвідоміший уродженець Лебединщини, що народився та провів свої дитячі роки на хуторі, який знаходився на території нинішнього Рябушківського старостинського округу, й є частиною Лебединської об’єднаної громади.

Сьогодні творчість Давида Давидовича Бурлюка – українського художника-футуриста, поета та теоретика мистецтва, знана і шанована в усьому світі: у США є музей ім. Бурлюка, його картини знаходяться у провідних музеях та колекціях світу.





Давид Бурлюк вже давно став невід’ємною частиною світової культури та мистецтва першої половини ХХ століття. І де б він не жив, в яке місце його б не заносила доля, в його творчості та мистецтві завжди лишалася частинка української душі та дитячі спогади про Семиротівку – нині «УРОЧИЩЕ БУРЛЮК».

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ