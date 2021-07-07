На Сумщині відсвяткують 139-й день народження Бурлюка

Сьогодні його творчість визнана всім світом. Бурлюк стояв біля витоків нового мистецтва ХХ століття, ставши ідеологом та рушійною силою – футуризму. Його ім’я, очолюючи нове, незрозуміле, незбагненне, зухвале мистецтво футуризму, зламувало усталені горизонти, ставши синонімом величних перетворень, що відбувалися з мистецтвом.
Останні роки вже стало доброю традицією відзначення дня народження Давида Бурлюка незвичними мистецькими заходами. Тож, Лебединський міський художній музей імені Б.К.Руднєва разом з творчими організаціями Сумщини підготували спеціальну футуристичну програму «бурлюківського» дня.
21 липня 2021 року:
- відкриття виставки «ДАВИД БУРЛЮК: EX LIBRIS» в Лебединському міському художньому музеї імені Б.К. Руднєва (м. Лебедин, площа Волі, 17);
- ART-ПЛЕНЕР для початківців в Урочищі Бурлюк – місці народження Давида Бурлюка (куратор – сумський художник-футурист Костянтин Аленінський);
- фотопленер товариства «ДРУЗІ ДАГЕРА» в Урочищі Бурлюк (куратор – член Спілки фотомайстрів України Сергій Гуцан);
- ART-розваги «БОДІАРТ» (куратор – Лілія Єфремова);
- футуристична кухня.
Кількість учасників для цих заходів – обмежена. Тож, для участі необхідна обов’язкова реєстрація за телефоном +380993431981 або через фб-сторінку Лебединського художнього музею.
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