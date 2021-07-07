На Сумщині відсвяткують 139-й день народження Бурлюка 21 липня 2021 року Україна та світ відзначатимуть 139-у річницю з дня народження відомого українсько-американського художника-футуриста, теоретика мистецтва та поета Давида Бурлюка (9 (21) липня) 1882 – 15 січня 1967), що народився на хуторі Семиротівка, поблизу села Рябушки на Лебединщині.

Сьогодні його творчість визнана всім світом. Бурлюк стояв біля витоків нового мистецтва ХХ століття, ставши ідеологом та рушійною силою – футуризму. Його ім’я, очолюючи нове, незрозуміле, незбагненне, зухвале мистецтво футуризму, зламувало усталені горизонти, ставши синонімом величних перетворень, що відбувалися з мистецтвом. Останні роки вже стало доброю традицією відзначення дня народження Давида Бурлюка незвичними мистецькими заходами. Тож, Лебединський міський художній музей імені Б.К.Руднєва разом з творчими організаціями Сумщини підготували спеціальну футуристичну програму «бурлюківського» дня. 21 липня 2021 року: - відкриття виставки «ДАВИД БУРЛЮК: EX LIBRIS» в Лебединському міському художньому музеї імені Б.К. Руднєва (м. Лебедин, площа Волі, 17); - ART-ПЛЕНЕР для початківців в Урочищі Бурлюк – місці народження Давида Бурлюка (куратор – сумський художник-футурист Костянтин Аленінський); - фотопленер товариства «ДРУЗІ ДАГЕРА» в Урочищі Бурлюк (куратор – член Спілки фотомайстрів України Сергій Гуцан); - ART-розваги «БОДІАРТ» (куратор – Лілія Єфремова); - футуристична кухня. Кількість учасників для цих заходів – обмежена. Тож, для участі необхідна обов’язкова реєстрація за телефоном +380993431981 або через фб-сторінку Лебединського художнього музею.