Полиция расследует ДТП, в котором травмировалась велосипедистка Происшествие произошло 10 августа, около 17 часов, на улице Первомайской в городе Бурынь.

Предварительно установлено, что 34-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21103, совершил наезд на 63-летнюю велосипедистку. В результате чего женщину с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.