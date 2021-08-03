Полиция расследует ДТП, в котором травмировалась велосипедистка

Предварительно установлено, что 34-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21103, совершил наезд на 63-летнюю велосипедистку. В результате чего женщину с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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