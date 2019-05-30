У Сумському художньому музеї — виставка до 140-річчя з дня народження Давида Бурлюка Головною частиною проєкту «Мистецькі імпрези: перехрестя століть» Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького є експозиція видатних художників уродженців Сумщини, де представлено живопис і графіку Давида Бурлюка, Олександра Богомазова, братів Василя і Федора Кричевських, Георгія Нарбута. Їхня творчість виявилася своєрідним символічним початком нової доби в українському образотворчому мистецтві.

Роботи Давида Бурлюка позначено американським і японським періодами, доповнені етюдом «Полудень», подарованим рідними художника Сумській класичній гімназії 2007 р., де навчався маестро. У 2013 р. від громадян Японії музей отримав у дарунок пейзаж «На морському узбережжі». Панорамний мотив країни, де сходить сонце, написано з особливою фактурністю, до якої завжди прагнув митець. Пейзаж ототожнюється з українським краєвидом, що зберігає яскраву пам’ять дитинства.

Творчість Абрама Маневича охоплює український період із кінця ХІХ ст. до поч. 1920-х років. «Магом і чарівником фарб, диригентом оркестру, … без жодної фальшивої ноти в звучанні» – писав Давид Бурлюк про свого друга, долі котрих поєднала Америка. А також полотна і аркуші представників мистецької еліти тих часів: І. Машкова, Р. Фалька, І. Труша, П. Волокидина, А. Петрицького, О. Павленко, О. Бізюкова, М. Фрадкіна. Їхня діяльність стала рушійною силою культурного відродження країни. Сумська спадщина цих художників представляє «золоту» сторінку Музейного фонду України.

До когорти палких українців належить нащадок козацького роду, учень К. Костанді та І. Рєпіна, фундатор Сумського художнього музею Никанор Онацький. Його твори відбивають кращі традиції національного пейзажу.

Виокремлено експозицію робіт викладачів Сумської художньої школи ім. М. Лисенка, написаних за мотивами діяльності Давида Бурлюка.

Українське декоративне мистецтво ХІХ-ХХ ст. із фондів музею гідно презентує національну спадщину країни.

Сумський обласний художній музей