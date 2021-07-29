В Сумах поймали работника мэрии пьяным за рулем? Сегодня, 9 августа, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко неожиданно поднял вопрос увеличения количества пойманных нетрезвых водителей.

- Нетрезвыми ездят уже и женщины! – возмутился градоначальник. - Во многих авариях есть пострадавшие. Потому всех предупреждаю: если вы ездите в нетрезвом состоянии, с вами будет разбираться полиция. А если в таком состоянии задержат работника Сумского горсовета или исполкома, то это автоматическое увольнение. Вы напишете заявление и уйдете, чтобы не позорить работников нашего коллектива. Если вы кому-то передали автомобиль, и этого человека задержали, вы также напишете заявление. Это правило начинает работать с 9 августа. Не может быть такого, что работники горсовета позволяют себе подобное. Что это за вседозволенность такая?! Можно все порешать? Мне никогда не звонить по этому вопросу! Начальнику патрульной полиции и всем остальным - тоже не звонить. Нет вседозволенности в таком случае. У нас по 20 случаев вождения в нетрезвом виде за неделю!

Как доложил представитель патрульной полиции, за прошлую неделю было 14 случаев нетрезвого вождения. Мэр Сум уточнил насчет работников горсовета, в полиции сообщили ,что таких случаев не было…

Но нет дыма без огня…