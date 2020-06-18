В Тростянце ищут достойных награждения городскими наградами

Ежегодно на День города в Тростянце отмечают лучших горожан наградами Тростянецкой городской территориальной громады:
- почетным знаком «За вклад в развитие Тростянецкой городской территориальной громады» - за весомый личный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие громады, активное участие в воспитании подрастающего поколения, благотворительную, общественную, спортивную деятельность Тростянецкой громады;
- нагрудный знак «За заслуги перед Тростянецкой громады» - за весомые, личные заслуги перед Тростянецкой громадой в развитии местного самоуправления, экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, за мужество и отвагу проявленные при защите территориальной целостности на Независимости Украина, благотворительную и общественную деятельность.
Учитывая, что День города уже не за горами, в Тростянецком горсовете мы решили публично спросить у тростянчан: кого Вы считаете достойными главных городских наград в 2021 году?
Предложений ждут в комментариях под сообщением в Фейсбуке.
Предложения по кандидатурам, которые больше всего набрали поддержки от общественности будут предложены к утверждению депутатским корпусом городского совета.
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